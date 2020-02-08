9 нереалізованих пенальті поспіль за участі Іньєсти та Вермалена – сюрреалізм року у фінальному матчі

Фінал Суперкубка Японії між Віссел Кобе та Йокогамою запам'ятався не тільки перемогою команди Андреса Іньєсти.

Віссел Кобе та Йокогама не змогли виявити сильнішого в основний час поєдинку і гра перейшла до серії пенальті.

Іньєста здобув свій 37-й трофей та погрожує абсолютному рекорду Алвеса

За рахунку 2:2 почався цілий парад невдалих ударів з позначки. Загалом, гравці не змогли забити аж 9 спроб, пробиваючи то повз ворота, то в каркас воріт, а ще двічі голкіпери рятували свої команди. Серед невдах був і колишній захисник Барселони Томас Вермален.

Додамо, що перемога в Суперкубку Японії принесла Андресу Іньєсті 37-й трофей у кар'єрі, що наблизило легенду Барселони до екс-одноклубника Дані Алвеса.

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