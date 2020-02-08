toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ БАРСЕЛОНА

9 нереалізованих пенальті поспіль за участі Іньєсти та Вермалена – сюрреалізм року у фінальному матчі

14:13 421 Читать на русском
9 нереалізованих пенальті поспіль за участі Іньєсти та Вермалена – сюрреалізм року у фінальному матчі
Андрес Іньєста / фото: ФК Віссел Кобе

Фінал Суперкубка Японії між Віссел Кобе та Йокогамою запам'ятався не тільки перемогою команди Андреса Іньєсти.

Віссел Кобе та Йокогама не змогли виявити сильнішого в основний час поєдинку і гра перейшла до серії пенальті.

Іньєста здобув свій 37-й трофей та погрожує абсолютному рекорду Алвеса

За рахунку 2:2 почався цілий парад невдалих ударів з позначки. Загалом, гравці не змогли забити аж 9 спроб, пробиваючи то повз ворота, то в каркас воріт, а ще двічі голкіпери рятували свої команди. Серед невдах був і колишній захисник Барселони Томас Вермален.

Додамо, що перемога в Суперкубку Японії принесла Андресу Іньєсті 37-й трофей у кар'єрі, що наблизило легенду Барселони до екс-одноклубника Дані Алвеса.

Дербі делла Мадонніна, німецька битва за Салатницю і севільська реабілітація для Сетьєна: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
ПСЖ прийняв рішення щодо майбутнього Мбаппе
11:28
2123
Теги
Барселона Барселона Андрес Іньєста Андрес Іньєста Віссел Кобе Віссел Кобе Йокогама Йокогама Світ Томас Вермален Томас Вермален
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Фрайбург
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук