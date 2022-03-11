Барселона та Галатасарай розійшлись миром (0:0) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Підопічні Хаві Ернандеса надактивно розпочали й протягом всього матчу тотально переважали Галатасарай. Втім, турецький колектив зумів вистояти.

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Чудові нагоди забити мали Мемфіс Депай, Френкі де Йонг, Адама Траоре, Усман Дембеле та інші, але на заваді стали голкіпер Ігнасіо Пенья (орендований у Барси), каркас воріт та неточність. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 17 березня.