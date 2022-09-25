Парад курйозних голів у відеоогляді поєдинку Андорра – Латвія – 1:1
Андорра та Латвія не змогли виявити сильнішого в матчі Ліги націй, який подарував два кумедних взяття воріт. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Андорра – Латвія на Футбол 24.
Ліга націй, 6 тур
Дивізіон D, група 1
Андорра – Латвія – 1:1
Голи: Росас, 88 – Гутковскіс, 50
Матч між Андоррою та Латвією подарував нам одразу два курйозні голи. Спершу забили латвійці – гравці збірної Андорри погано розіграли удар від воріт, і Гутковскіс забив фактично у порожні ворота. Втім, під кінець поєдинку Росас так само курйозно зрівняв рахунок. Голкіпер Латвії вийшов та невдало обробив м'яч, а нападник обікрав його і закотив круглого в порожні ворота.
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Таким чином, Латвія набрала 13 очок та фінішувала лідером групи D1, підвищившись у класі. Андорра з 8 пунктами залишилася третьою.