Парад дивовижних голів у відеоогляді матчу Австрія – Ізраїль – 3:1

Збірна Австрії здобула вольову перемогу над Ізраїлем (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Австрія – Ізраїль.

Євро-2020, кваліфікація

Група G

Австрія – Ізраїль – 3:1

Голи: Лазаро, 41, Хінтереггер, 56, Забітцер, 88 – Захаві, 34

Збірна Австрії переграла Ізраїль, поступаючись по ходу зустрічі. Рахунок в матчі відкрив Захаві, який метрів з 25 неймовірно точним ударом від стійки пробив Станковіча. Вже за 6 хвилин Лазаро зрівняв рахунок з передачі Арнаутовіча. В другому таймі Хінтереггер ударом в падінні вивів австрійців вперед, а крапку в матчі поставив Забітцер ударом в дев'ятку.

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Таким чином, Австрія набрала 13 очок та залишилась на 2 позиції, Ізраїль з 8 пунктами лишився на 5 місці.