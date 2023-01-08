Вінгер Севільї та збірної Аргентини Алехандро Папу Гомес прикрасив тіло пам'ятними моментами з ЧС-2022.

34-річний чемпіон світу зробив одразу три татуювання на честь перемоги на катарському Мундіалі. Кадрами футболіст поділився в Instagram.

Екс-форвард Металіста з родиною відсвяткував перемогу на ЧС-2022 – він став першим тріумфатором Мундіалю в історії УПЛ

Гомес зобразив свою футболку з 17 номером, кубок світу з трьома зірками та сейв Еміліано Мартінеса на 123-й хвилині фіналу проти Франції, який Аргентина виграла у серії пенальті.

Колишній форвард Металіста на ЧС-2022 провів 109 хвилин у 2 матчах. Результативними діями Папу відзначитись не вдалось.

ПСЖ, Барса, Ман Сіті та переписана історія УПЛ: який клуб виграв чемпіонат світу 2022 року