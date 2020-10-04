Перед матчем проти Кальярі 32-річний аргентинець отримав нагороду найкращого півзахисника минулого сезону Серії А.

Аталанта – Кальярі: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський втратив місце в основі

Гомес забрав приз, вийшов у основі Аталанти і в першому таймі показав клас. Одноклубник Руслана Маліновського забив м'яч розкішним обвідним ударом з 21-23 метрів. Це четвертий гол Гомеса у трьох турах нинішнього розіграшу Серії А, також в його активі 2 асисти.

Нагадаємо, Аталанта придбала аргентинця 6 років тому у харківського Металіста за 4,5 млн євро.

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