Досвідчений центрбек підписав контракт до літа 2023 року, повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

Озіл офіційно став гравцем Фенербахче

Раніше Арсенал розірвав угоду із Сократісом, тому він дістався Олімпіакосу безкоштовно. Захисник не потрапив до заявки "канонірів" на поточний сезон і вже кілька місяців перебуває без ігрової практики.

Нагадаємо, 32-річний Папастатопулос також має досвід виступів за АЕК, Дженоа, Мілан, Вердер і дортмундську Борусію.

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