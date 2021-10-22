Легендарний оборонець Металіста, Дніпра і Карпат Папа Гуйє остаточно ухвалив рішення повісити бутси на цвях у віці 37 років. З цієї нагоди футболіст звернувся до фанатів.

"Прийшов час оголосити про завершення кар'єри футболіста. Вдячний всім уболівальникам Металіста, від яких завжди відчував любов і підтримку. За ці роки Харків став моїм домом і назавжди закріпився у моєму серці.

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Радий, що мені довелося попрацювати під керівництвом таких сильних тренерів, як Мирон Маркевич і Віталій Кварцяний. Також хочу сказати спасибі президенту Олександру Ярославському і віце-президенту Євгену Краснікову, які дали мені шанс виступати в такому прекрасному клубі.

Упевнений, найгучніші перемоги Металіста ще попереду! Де б я не був, завжди залишуся відданим уболівальником цього клубу", – цитує Гуйє сайт харків'ян.

За час професіональної кар'єри сенегальський центрбек пограв за Волинь, Металіст, Дніпро, російський Ростов, казахський Актобе, Карпати, СК Дніпро-1 та Метал. Найбільше часу Папа присвятив харків'янам, провівши за них 280 матчів (8 голів та 7 асистів).

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