ПАОК з Шаховим переміг Панетолікос – інший екс-дніпрянин відзначився голом

Відбувся матч 25 туру чемпіонату Греції між Панетолікосом та ПАОКом.
Чемпіонат Греції, 25 тур
Панетолікос – ПАОК – 1:2
Голи: Баяровіч, 55 (пен) – Вієйрінья, 64, Матос, 67
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У 25 турі чемпіонату Греції Панетолікос приймав ПАОК. У стартовому складі господарів на поле вийшов український хавбек Євген Шахов.
Команда українця пропустила на 55 хвилині, але вже через 9 хвилин відновила паритет, а ще за три хвилини колишній гравець Чорноморця та Дніпра Лео Матос встановив підсумковий рахунок матчу.
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Після чергової перемоги ПАОК продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Греції, випереджаючи Олімпіакос на 10 балів. Панетолікос – 6-й.