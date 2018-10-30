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ПАОК Шахова та Хачеріді розібрався з Панатінаїкосом та закріпився на вершині таблиці

29 жовтня 23:28 307 Читать на русском
ПАОК Шахова та Хачеріді розібрався з Панатінаїкосом та закріпився на вершині таблиці
ПАОК Шахова та Хачеріді розібрався з Панатінаїкосом та закріпився на вершині таблиці

Завершився матч 8 туру чемпіонату Греції між ПАОКом та Панатінаїкосом. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Євген Хачеріді у заявку на матч не потрапив, а Євген Шахов провів поєдинок на лаві запасних.

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ПАОК захопив ініціативу з перших хвилин, але зумів реалізувати свої нагоди лише у другому таймі.

Спочатку Прійовіч відкрив рахунок у матчі, а згодом Лімніос вбив інтригу у протистоянні.

ПАОК має в активі 22 залікові бали та очолює таблицю чемпіонату Греції.

Суперліга Греції, 8 тур

ПАОК – Панатінаїкос – 2:0

Голи: Прійовіч, 51, Лімніос, 76

Теги
Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов Панатінаїкос Панатінаїкос ПАОК ПАОК
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