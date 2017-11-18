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ПАОК Шахова та Хачеріді прийняв відставку Міхела – раніше він працював в Шахтарі

16:26 147 Читать на русском
ПАОК Шахова та Хачеріді прийняв відставку Міхела – раніше він працював в Шахтарі
Любош Міхел / фото із соцмереж

Екс-арбітр ФІФА Любош Міхел припинив виконувати обов'язки спортивного директора ПАОКа.

ПАОК задовольнив прохання про відставку з посади спортивного директора Любоша Міхела, повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

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Зазначається, що Міхел залишиться позаштатним радником з питань футболу, а посаду спортивного директора займе Маріо Бранко.

Нагадаємо, Міхел працює в ПАОКу з 2015 року. Раніше колишній арбітр ФІФА був директором відділу міжнародних змагань у донецькому Шахтарі.

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Теги
Любош Міхел Світ ПАОК ПАОК Греція
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