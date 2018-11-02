Грецький ПАОК демонструє найкращий початок сезону в своїй історії.

Французький Парі-Сен-Жермен, голландський ПСВ, а також грецький ПАОК – три клуби з головних ліг Європи, які зі старту цього сезону здобувають виключно перемоги в своїх чемпіонатах, повідомляє Agonasport.

"Таке буває тільки у фільмах Клінта Іствуда". Хто такий Іван Саввіді – скажений прихильник Путіна, який атакував арбітра і зірвав чемпіонат Греції

Парижани вже здобули 11 перемог в 11 матчах Ліги 1, випереджаючи найближчого конкурента Лілль перед очною зустріччю на вісім очок.

ПСВ почав свою кампанію в Ередівізії з 10 перемог в 10 матчах, в тому числі і над Аяксом, який наразі випереджає на п'ять очок.

ПАОК вперше в історії клубу почав чемпіонат з восьми переможних матчів. Команда українців Євгена Шахова та Євгена Хачеріді випереджає ще одну сенсацію грецької Суперліги Атромітос на два очки.

Українські арбітри отримали призначення на матч команди Шахова та Хачеріді у Лізі Європи

З урахуванням перемог на чемпіоном АЕКом, а також Олімпіакосом і Панатінаїкосом, видатний старт робить їх головними фаворитами в боротьбі за свій перший титул Суперліги за 34 роки.

Крім цього, Тре Фіорі з Сан-Маріно також відмінно почали чемпіонат з п'ятьма перемогами в п'яти іграх в ліги.