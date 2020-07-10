Чигринський з АЕКом ризикує залишитися без Ліги чемпіонів через рішення CAS

Спортивний арбітражний суд анулював рішення про зняття 7 очок з грецького клубу ПАОК.

CAS ухвалив рішення повернути 7 очок ПАОКу після розгляду апеляції грецького клубу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таке рішення явно не сподобається АЕКу Дмитра Чигринського, адже ПАОК відставав на 4 пункти до прийняття рішення. Однак, вирок арбітражного суду поки не є остаточним – апеляційний комітет Федерації футболу Греції винесе остаточний вердикт.

Нагадаємо, ПАОК та Ксанті покарали зняттям 7 очок через те, що власником обох клубів є російський бізнесмен Іван Саввіді. Цікаво, що лише ПАОК подав апеляцію, тоді як Ксанті змирився із втратою очок.

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