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Чигринський з АЕКом ризикує залишитися без Ліги чемпіонів через рішення CAS

17:48 - Читать на русском
Чигринський з АЕКом ризикує залишитися без Ліги чемпіонів через рішення CAS
Гравці ПАОКа / фото ФК ПАОК

Спортивний арбітражний суд анулював рішення про зняття 7 очок з грецького клубу ПАОК.

CAS ухвалив рішення повернути 7 очок ПАОКу після розгляду апеляції грецького клубу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таке рішення явно не сподобається АЕКу Дмитра Чигринського, адже ПАОК відставав на 4 пункти до прийняття рішення. Однак, вирок арбітражного суду поки не є остаточним – апеляційний комітет Федерації футболу Греції винесе остаточний вердикт.

Нагадаємо, ПАОК та Ксанті покарали зняттям 7 очок через те, що власником обох клубів є російський бізнесмен Іван Саввіді. Цікаво, що лише ПАОК подав апеляцію, тоді як Ксанті змирився із втратою очок.

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Теги
Ліга чемпіонів Українці за кордоном Світ Дмитро Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни ПАОК ПАОК Греція Спортивний арбітражний суд в Лозанні
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