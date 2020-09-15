ПАОК приймав Бенфіку в рамках 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ. Звіт матчу читайте на Футбол 24.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

ПАОК – Бенфіка – 2:1

Голи: Янулліс, 63, Живковіч, 75 – Сілва, 90+4

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Фаворитом зустрічі букмекери вважали саме Бенфіку. Перший тайм відбувся за повної переваги португальського гранда, але дивідендів це "орлам" не принесло – оборона суперника впоралась з натиском.

Після перерви гравці ПАОКа шокували Бенфіку забитим голом, а вже через кілька хвилин подвоїли перевагу. Португальці намагались врятувати ситуацію, але спромоглись відквитати лише один м'яч перед фінальним свистком.

За путівку у груповий етап Ліги чемпіонів ПАОК позмагається з Краснодаром. Матчі відбудуться 22 та 29 вересня.

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