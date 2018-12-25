ПАОК готовий продати Хачеріді

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді може найближчим часом покинути Грецію.

ПАОК готовий відпустити українського оборонця. У клубі чекають пропозиції щодо трансферу Хачеріді, повідомляє Sport24.gr.

Хачеріді розповів, чого Динамо потрібно остерігатися в матчах з Олімпіакосом

Зазначається, що представники клубу натякнули українцеві, що готові його відпустити, якщо буде пропозиція, яка влаштує і Євгена, і ПАОК. Грецький клуб прагне розвантажити зарплатну відомість і не вимагатиме великих коштів за перехід Хачеріді.

Захисник отримує у Салоніках 1,3 млн євро на рік, що є одним із найвищих показників у команді. Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація про зацікавленість у послугах Хачеріді з боку Динамо та Шахтаря.

31-річний Хачеріді в поточному сезоні провів за ПАОк лише 8 матчів у всіх турнірах. Футболіст став гравцем грецького клубу лише влітку.

Супряга – найдорожчий український форвард, Яремчук та Бєсєдін – в трійці, Селезньов навіть не в топ-10