ПАОК готовий надати Хачеріді статус вільного агента

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді може отримати статус вільного агента цього літа.

Євген Хачеріді приєднався до ПАОКа минулого літа, однак грецька команда розчарувалась у рівні гри українського захисника, передає Gazzetta.gr.

Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ

Впродовж сезону українець з основного складу перемістився на лаву запасних і навіть не отримав золоту медаль за перемогу в чемпіонаті Греції. Зазначається, що Хачеріді відіграв лише 21% від усіх матчів.

Додамо, що українець відіграв лише 11 матчів у складі ПАОКа в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона