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ПАОК готовий надати Хачеріді статус вільного агента

12:41 691 Читать на русском
ПАОК готовий надати Хачеріді статус вільного агента
Євген Хачеріді / SPORT24.GR

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді може отримати статус вільного агента цього літа.

Євген Хачеріді приєднався до ПАОКа минулого літа, однак грецька команда розчарувалась у рівні гри українського захисника, передає Gazzetta.gr.

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Впродовж сезону українець з основного складу перемістився на лаву запасних і навіть не отримав золоту медаль за перемогу в чемпіонаті Греції. Зазначається, що Хачеріді відіграв лише 21% від усіх матчів.

Додамо, що українець відіграв лише 11 матчів у складі ПАОКа в усіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

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