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ПАОК без українців зіграв внічию з Атромітосом, АЕК з Чигринським не зміг обіграти Панатінаїкос

21:14 42 Читать на русском
ПАОК без українців зіграв внічию з Атромітосом, АЕК з Чигринським не зміг обіграти Панатінаїкос
ФК ПАОК

Відбулися матчі 9-го туру чемпіонату Греції. Команди українців ПАОК та АЕК синхронно зіграли свої матчі внічию.

У матчі лідерів чемпіонату Греції ПАОК та Атромітос не змогли виявити сильнішого. На гол Креспо у першому таймі після перерви точним ударом відповів Уграй. Таким чином, ПАОК вперше втратив очки у нинішньому чемпіонаті. Євген Шахов провів увесь матч на лавці для запасних, а Євген Хачеріді не потрапив навіть до заявки своєї команди.

ПАОК Шахова та Хачеріді опинився серед чотирьох команд Європи, які досі не втрачали очки у внутрішньому чемпіонаті

Натомість Дмитро Чигринський допоміг своєму АЕКу здобути нічию у виїзному матчі з Панатінаїкосом. Поєдинок завершився без голів, а український захисник відіграв усі 90 хвилин.

Після цього туру ПАОК продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Греції, маючи 23 очки, у Атромітоса на 2 менше. У АЕКа 17 залікових пунктів та третя сходинка.

Чемпіонат Греції, 9 тур

Атромітос – ПАОК – 1:1

Голи: Уграй, 73 – Креспо, 40

Панатінаїкос – АЕК – 0:0

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