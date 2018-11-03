ПАОК без українців зіграв внічию з Атромітосом, АЕК з Чигринським не зміг обіграти Панатінаїкос

Відбулися матчі 9-го туру чемпіонату Греції. Команди українців ПАОК та АЕК синхронно зіграли свої матчі внічию.
У матчі лідерів чемпіонату Греції ПАОК та Атромітос не змогли виявити сильнішого. На гол Креспо у першому таймі після перерви точним ударом відповів Уграй. Таким чином, ПАОК вперше втратив очки у нинішньому чемпіонаті. Євген Шахов провів увесь матч на лавці для запасних, а Євген Хачеріді не потрапив навіть до заявки своєї команди.
ПАОК Шахова та Хачеріді опинився серед чотирьох команд Європи, які досі не втрачали очки у внутрішньому чемпіонаті
Натомість Дмитро Чигринський допоміг своєму АЕКу здобути нічию у виїзному матчі з Панатінаїкосом. Поєдинок завершився без голів, а український захисник відіграв усі 90 хвилин.
Після цього туру ПАОК продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату Греції, маючи 23 очки, у Атромітоса на 2 менше. У АЕКа 17 залікових пунктів та третя сходинка.
Чемпіонат Греції, 9 тур
Атромітос – ПАОК – 1:1
Голи: Уграй, 73 – Креспо, 40
Панатінаїкос – АЕК – 0:0