"Панує хаос, багато всього відбувається. Я не говорив з Мессі про це, тому, якщо чесно, ситуації не знаю. Але якщо Мессі дійсно піде, це буде величезним ударом для команди і клубу. Коли я повернуся після матчів зі збірною, побачу, що трапилося в клубі.

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Звичайно, я буду стежити за ситуацією. Навіть якщо не хочеться, ймовірно, доведеться. Чи залишився Мессі в командному чаті? Так. Я не дзвонив йому. Думаю, і так багато хто хоче дізнатися про його майбутнє. До того ж, у нас не такі близькі стосунки, щоб я дзвонив йому і питав, як справи.

Мій перший рік в Барселоні? Нема перемоги в чемпіонаті та Лізі чемпіонів, двох тренерів звільнили за два роки... Але коли я у відпустці, намагаюся про це не думати", – поділився де Йонг у коментарі FOX Sports.

До слова, хавбек провів 42 поєдинки у минулому сезоні за Барселони, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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