Пануччі звільнили з посади головного тренера збірної Албанії

Збірна України — 17:55 24
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Україна U-19 програла Італії та втратила шанси на вихід у фінальний турнір Євро-2019
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"Ми створили монстра!" Вболівальники Манчестер Сіті знову вражені грою Зінченка за збірну УкраїниЗбірна України — 16:52 2872
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Найкращі гравці дня у відборі Євро-2020: українець у топ-3, наш сенсаційний суперник, 2 португальці та партнер ЗінченкаЄвро-2020 — 16:04 2688
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"Присутність Роналду зіграла нам на руку". Чому Тюрпен не призначив пенальті у ворота України, а Марлос зіграв "не так"Збірна України — 14:00 4393
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"Кріштіану та Португалія зіткнулися з гігантом". Збірна України шокувала європейські ЗМІ, феєричні компліменти ПятовуЄвро-2020 — 12:30 18247