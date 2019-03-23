Пануччі звільнили з посади головного тренера збірної Албанії

Італійський фахівець Крістіан Пануччі більше не очолює національну команду Албанії.

Керівництво Федерації футболу Албанії вирішило припинити співпрацю з Крістіаном Пануччі, повідомляє офіційний сайт організації.

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Таке рішення було прийнято після поразки підопічних італійського фахівця від збірної Туреччини (0:2) в рамках відбору до Євро-2020.

Легендарний гравець Роми очолив Албанію влітку 2017 року. Раніше Пануччі працював в італійських Тернані та Ліворно, а атакож був помічником Фабіо Капелло у тренерському штабі збірної Росії.

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