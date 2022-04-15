Панков назвав топ-3 найдорожчих українських футболістів на даний момент – Динамо поза конкуренцією
Олександр Панков, агент Артема Мілевського, озвучив цінники на найкрутіших представників УПЛ.
"Однозначно, Забарний. Враховуючи попит, який буде на українців влітку, гадаю, Суркіс зможе отримати за нього 25 мільйонів євро. Хлопець себе вже зарекомендував і коштуватиме дорожче, ніж Мудрик, хоча Міша і атакувальний гравець. Забарний уже всім продемонстрував, що може грати на найвищому рівні.
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Друге місце я віддав би Шапаренкові. Він набрав хороші кондиції і цього сезону став лідером Динамо. Думаю, настав час їхати до Європи, і він готовий до цього. Я його оцінюю у 20 мільйонів. Але в Ігоря Михайловича своє бачення – він може і під 50 мільйонів захотіти.
І третім назву Циганкова. Вітя вже готовий футболіст, йому 26 років, і мені було б цікаво на нього подивитися у топ-чемпіонаті, наприклад, в Іспанії. Думаю, у нього має вийти. Його б я оцінив у 25 мільйонів.
Забарний дуже гідно проявив себе у цьогорічній Лізі чемпіонів та у матчах за збірну. Я вважаю, він міг би спокійно грати в Мілані або будь-якій іншій команді другого ешелону. Шапаренко міг би проявити себе у Бундеслізі, може, не в Баварії, але в дортмундській Борусії точно", – сказав Панков в інтерв'ю FanDay.
Нагадаємо, нині Динамо перебуває за кордоном, де проводить благодійне турне. Кияни вже встигли зіграти два поєдинки, в яких з однаковим рахунком – 3:1 – здолали Легію та Галатасарай.
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