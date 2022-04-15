"Однозначно, Забарний. Враховуючи попит, який буде на українців влітку, гадаю, Суркіс зможе отримати за нього 25 мільйонів євро. Хлопець себе вже зарекомендував і коштуватиме дорожче, ніж Мудрик, хоча Міша і атакувальний гравець. Забарний уже всім продемонстрував, що може грати на найвищому рівні.

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Друге місце я віддав би Шапаренкові. Він набрав хороші кондиції і цього сезону став лідером Динамо. Думаю, настав час їхати до Європи, і він готовий до цього. Я його оцінюю у 20 мільйонів. Але в Ігоря Михайловича своє бачення – він може і під 50 мільйонів захотіти.

І третім назву Циганкова. Вітя вже готовий футболіст, йому 26 років, і мені було б цікаво на нього подивитися у топ-чемпіонаті, наприклад, в Іспанії. Думаю, у нього має вийти. Його б я оцінив у 25 мільйонів.

Забарний дуже гідно проявив себе у цьогорічній Лізі чемпіонів та у матчах за збірну. Я вважаю, він міг би спокійно грати в Мілані або будь-якій іншій команді другого ешелону. Шапаренко міг би проявити себе у Бундеслізі, може, не в Баварії, але в дортмундській Борусії точно", – сказав Панков в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, нині Динамо перебуває за кордоном, де проводить благодійне турне. Кияни вже встигли зіграти два поєдинки, в яких з однаковим рахунком – 3:1 – здолали Легію та Галатасарай.

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