Панков: Контракт з Динамо Брест може стати останнім в кар'єрі Мілевського

Агент Артема Мілевського Олександр Панков припустив, що Динамо Брест може стати останнім клубом в кар'єрі форварда.

"Можливо, це останній контракт в кар'єрі Артема. Важко щось загадувати, але зараз Мілевський щасливий. Він хоче досягти з Брестом великих результатів.

Мілевський офіційно повернувся в Динамо Брест

Особисто я вважаю, що не потрібно мучити футбол і грати ледь не до 40. Це неправильно. Коли відчуваєш, що вже не приносиш користі, потрібно щось змінювати в житті. Як на мене, якщо ти в 38-39 років їздиш екзотичними країнам, як циркова тварина, це не дуже правильне закінчення кар'єри.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко

Завжди потрібно йти красиво, але давайте повернемося до цього питання через два роки. Подивимося, що буде з Мілевським в 36, поки ж у нього просто божевільна мотивація", – цитує Панкова Tribuna.com.