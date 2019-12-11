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Панков: Контракт Хачеріді з Динамо Брест почне діяти 1 січня, він готуватиметься до сезону разом з командою

15:14 778 Читать на русском
Панков: Контракт Хачеріді з Динамо Брест почне діяти 1 січня, він готуватиметься до сезону разом з командою
Євген Хачеріді / фото ФК Динамо Брест

Агент українського захисника Євгена Хачеріді Олександр Панков прокоментував чутки щодо розриву контракту із білоруським клубом.

"У мене інформації щодо розриву контракту з Хачеріді ніякої немає. У гравця 1 січня починає діяти дворічний контракт з клубом. Не знаю, звідки такі новини. У січні команда виходить з відпустки, збирається готуватися до сезону. Буде це робити і Євген. Все просто, все спокійно.

Хачеріді спростував розрив контракту з Динамо Брест

Відверто кажучи, мене вже ніщо не може здивувати. У мене досвід роботи менеджером 12 років. Вранці прочитав новину – і все. Знаю, що у гравця є контракт, є місце роботи", – зазначив Панков у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Хачеріді відомий в Україні виступами за Динамо (2008-2018 роки). Останнім клубом захисника був грецький ПАОК. До слова, Динамо Брест стало чемпіоном Білорусі, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Євген Хачеріді Євген Хачеріді Білорусь Олександр Панков Світ
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