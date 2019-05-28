Паньків зізнався, завдяки кому отримав дебютний виклик у збірну України

Новачок збірної України Юрій Паньків відреагував на свій дебютний виклик у національну команду.

"Мені про цю новину повідомив наш головний тренер Володимир Богданович Шаран. Він привітав, побажав успіху і удачі. Сказав, що навіть у 34 роки немає нічого неможливого, тому заслужив своєю роботою виклик у збірну.

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Багато дзвінків з привітаннями отримав? Так, з тренером воротарів Олександрії навіть жартували, що ніби у мене день народження, стільки дзвінків і поздоровлень. Звичайно, приємно.

Всім дякую. Особливо партнерам по команді, головному тренеру. Без своїх одноклубників це було б неможливо. Футбол – командна гра, тому цей виклик у збірну, заслуга всіх футболістів, і нашого клубу зокрема.

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Не в моїй компетенції назвати прізвища, але в Олександрії є гравці, які заслуговують на виклик у національну команду. Андрій Цуріков був у збірній, але він зараз травмований. Думаю, тренери збірної самі все прекрасно бачать і знають можливості всіх кандидатів", – цитує Паньківа Команда 1.