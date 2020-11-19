"На мій погляд, завжди і всюди визначальним повинен бути спортивний принцип. Згоден, були форс-мажорні обставини, але зацікавленим організаціям необхідно пам'ятати про відповідальність за ухвалені рішення. Збірна України в чесній боротьбі завоювала право виступати в топ-дивізіоні Ліги націй, в суперництві з грандами змусила з собою рахуватися.

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Ми були готові, незважаючи на відчутні кадрові втрати, зіграти зі Швейцарією, доклали максимум зусиль для дотримання приписів медичного протоколу. Тому дуже сподіваємося, що дисциплінарний комітет УЄФА ухвалить рішення про те, що матч Швейцарія – Україна має бути зіграний. Найсильнішого потрібно визначати на футбольному полі", – цитує Паньківа Meta-ratings.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте команда Шевченка все ж вирушила додому.

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