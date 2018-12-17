Паньків: У Сан-Паулу в нас працює центр "Львів", де ми переглядаємо бразильських гравців

Генеральний директор ФК Львів Андрій Паньків поділився трансферними цілями команди під час зимової перерви.

"Звичайно, ми маємо намір підкріпити наші амбіції кадровим підсиленням цієї зими. Але всьому свій час: ведеться безперервний селекційний процес. І як тільки буде конкретика – будуть і імена новачків.

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В першу чергу, нам важливі вихованці клубу, які могли б витримувати конкуренцію в команді, яка виступає в Прем'єр-лізі. У нас вистачає талановитих хлопців у дублі, U-19 і клубній академії. Але далеко не всі витримують перехід з юнацького у дорослий професійний рівень. Тому ми моніторимо і український ринок, де можна знайти футболістів, здатних допомогти нам тут і зараз.

Не забуваємо про бразильський вектор. У Сан-Паулу в нас працює підготовчий центр "Львів", і кращі з місцевих бразильських футболістів отримають шанс продемонструвати свої вміння в нашому клубі", – цитує Паньківа офіційний сайт клубу.

Після 18-ти турів ФК Львів посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 23 очки.

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