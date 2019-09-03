Паньків: Це збірна! Я сюди пішки готовий йти

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків, який замінив травмованого Дениса Бойка, прокоментував свій виклик до лав збірної України.

"Враження від виклику фантастичні. Я сюди пішки готовий прийти. Це збірна, і я радий, що я тут. Я вже викликався у збірну, таке не забувається. Атмосфера чудова. Дуже радий, що я тут. Думаю, все буде нормально.

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У збірній три досвідчених голкіпери, але у кожного є шанс. Як можна не сподіватися на шанси? Навіщо тоді взагалі грати в футбол? І хто сказав, що Литва аутсайдер? Все покаже гра. Потрібно виходити і перемагати", – поділився емоціями з Youtube-каналом UAF Паньків.

Для 34-річного голкіпера це вже другий виклик до табору "синьо-жовтих", але він поки що не дебютував за національну команду.

Нагадаємо, збірна України 7 вересня у Вільнюсі проведе матч відбору до Євро-2020 проти команди Литви, а через 3 дні зіграє товариський матч проти Нігерії.