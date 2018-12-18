Паньків розповів, як залучатиме вболівальників на матчі ФК Львів

Генеральний директор ФК Львів Андрій Паньків заявив, що Арена Львів залишиться основним стадіоном команди.

"Не варто забувати, що саме Арена Львів – наш головний стадіон, а Україна – резервний варіант. Що стосується матчу з Шахтарем: так склалися обставини, що нам довелося провести ту гру на Україні через нестиковки запланованих заходів на Арені Львів.

Паньків: У Сан-Паулу в нас працює центр "Львів", де ми переглядаємо бразильських гравців

Але якщо на трибунах стало менше людей, це не означає, що ми збираємося відмовитися від нашого рідного стадіону з метою економії коштів.

Ми підемо іншим шляхом. Постараємося в 2019 році залучити вболівальників до походів на футбол. Не секрет, що Арена Львів – досить віддалено розташований об’єкт, до якого не так просто дістатися з міста. Будемо вести перемовини на рахунок того, щоб в дні матчів певні маршрути громадського транспорту проходили через стадіон", – цитує Паньківа офіційний сайт клубу.

Леоненко: На місці Ахметова, пів Шахтаря віддав би у Львів в обмін на Адамюка та Тейлора