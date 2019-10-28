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Паньків оцінив своє протистояння з Мораєсом у матчі проти Шахтаря

18:17 207 Читать на русском
Паньків оцінив своє протистояння з Мораєсом у матчі проти Шахтаря
Шахтар – Олександрія / Фото ФК Шахтар

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків відзначив, що фортуна була на його боці у матчі 12-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

75’ Алан Патрік
 
Дмитро Шастал 84’
75’ Алан Патрік
84’ Дмитро Шастал

"Як можна бути незадоволеним нічиєю з Шахтарем на виїзді? Це був важкий матч, але ми знайшли в собі сили і взяли одне очко.

Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Протистояння з Мораєсом? У Жуніора були кілька моментів, але сьогодні щастя було на моєму боці. Десь мені пощастило більше. Він і так забиває в кожній грі – може, десь потрібно було не забити?", – цитує Паньківа офіційний сайт Олександрії.

Після 12-ти турів Шахтар впевнено лідирує у турнірній таблиці, маючи в активі 34 очки, Олександрія – 5-та (20 балів).

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Шахтар Шахтар Шахтар - Олександрія Юрій Паньків Юрій Паньків Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Олександрія Олександрія
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