Паньків: Олександрії не вистачає досвіду таких матчів, як проти Сент-Етьєна

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків прокоментував нічию в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

"На перших хвилинах не впоралися з емоціями. Нам не вистачає досвіду таких матчів. Вийшли, трибуни погнали з двох сторін, повний стадіон. Знітилися і пропустили на перших хвилинах.

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Але ми знайшли в собі сили. Тренер правильно сказав про нашу команду. Дивлячись в роздягальні на команду, на хлопців – душа радіє. Віддали всі сили, видно, що хотіли досягнути результату. Це нічия, ми хотіли б перемогти. Але треба сказати спасибі, що матч так закінчився, і ми взяли одне очко", – поділився Паньків у коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Олександрія втримала нічию проти Сент-Етьєна в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи (1:1).

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