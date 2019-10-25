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Паньків: Олександрії не вистачає досвіду таких матчів, як проти Сент-Етьєна

09:15 328 Читать на русском
Паньків: Олександрії не вистачає досвіду таких матчів, як проти Сент-Етьєна
Юрій Паньків / фото ФК Олександрія

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків прокоментував нічию в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

8’ Габріел Сілва
 
Габріел Сілва 14’
8’ Габріел Сілва
14’ Габріел Сілва

"На перших хвилинах не впоралися з емоціями. Нам не вистачає досвіду таких матчів. Вийшли, трибуни погнали з двох сторін, повний стадіон. Знітилися і пропустили на перших хвилинах.

Сент-Етьєн – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Але ми знайшли в собі сили. Тренер правильно сказав про нашу команду. Дивлячись в роздягальні на команду, на хлопців – душа радіє. Віддали всі сили, видно, що хотіли досягнути результату. Це нічия, ми хотіли б перемогти. Але треба сказати спасибі, що матч так закінчився, і ми взяли одне очко", – поділився Паньків у коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Олександрія втримала нічию проти Сент-Етьєна в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи (1:1).

Сент-Етьєн – Олександрія: нічия не без долі везіння з курйозним автоголом та збереження шансів на вихід з групи

blog_ava
Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчу
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Теги
Ліга Європи Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн Сент-Етьєн - Олександрія Юрій Паньків Юрій Паньків
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