Паньків назвав найкращого воротаря в Україні на сьогодні

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків вважає стража воріт Шахтаря Андрія Пятова номером один серед українських воротарів.

"У голосуванні за найкращого гравця року в Україні я проголосував за Андрія Пятова. Матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів і чемпіонаті говорять про те, що Андрій по праву є воротарем номер один в країні.

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Ми з ним давно дружимо і його ставлення до виконання своїх обов'язків, сміливо можна назвати зразковим. До речі, в тому, що збірна України, ворота якої захищає Пятов, останнім часом прогресує, є і його заслуга", – цитує Паньківа Команда№1.

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