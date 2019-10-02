Паньків – про матч Олександрії у Лізі Європи: Львів’яни заслуговують на гарний футбол

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків поділився очікуваннями від матчу 2-го туру Ліги Європи 2019/20, у якому бронзовий призер УПЛ зіграє проти Гента.

"Хлопці налаштовані по-бойовому. Дійсно, в Німеччині було певне хвилювання, але це вже позаду. Львів та місцеві вболівальники заслуговують гарного футболу. Сподіваємось, що продемонструємо гідну гру.

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Яремчук? Ми готуємося до кожного матчу і розкривати якихось секретів не будемо. Так, він є штатним пенальтистом Гента, але сподіваюсь, що завтра пенальті у наші ворота не призначать. Вірю, що нам вдасться продемонструвати хорошу гру у поєдинку проти Гента", – підсумував Паньків.

Нагадаємо, завтра, у рамках другого туру Ліги Європи Олександрія у Львові,на стадіоні Арена-Львів прийматиме бельгійський Гент. У першому колі наші хлопці на виїзді поступились німецькому Вольфсбургу (1:3), а Гент здолав французький Сент-Етьєн (3:2).

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