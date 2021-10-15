"Панічно ненавиджу Шахтар": Поворознюк пояснив причину антипатії до "гірників"
Президент Інгульця Олександр Поворознюк зізнався, що змусило його змінити своє ставлення до донецької команди.
"Я все життя вболівав за Шахтар, тому що мені весь час не подобалися тренери Динамо. Але після того, як Шахтар з нами так вчинив – для мене це команда табу. Шахтар я панічно ненавиджу. Я зроблю все, щоб відібрати у нього очки, коли він до нас приїде.
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Вони почали нас звинувачувати в тому, що ми не увімкнули підігрів поля. Хоча мій директор розмовляв з їхніми представниками, які навпаки просили, щоб ми не вмикали підігрів, щоб на полі не було каші, а просто накрили поле. Інакше їхні бразильці там ноги зламають перед відпусткою. Ми зробили все, що вони просили. А коли вони вже їхали сюди, то заздалегідь знали, що не буде нічого.
Я зателефонував Палкіну, кажу: "Давай, завтра зіграємо на НСК Олімпійський. Я оплачу будь-який стадіон, який скажете". Він відповідає: "Ні, у нас вже бразильці взяли квитки. Технар і все". Ну добре, хай буде технар", – розповів Поворознюк у програмі "Пряма червона".
Нагадаємо, у грудні 2020 року Шахтар подав позов у КДК УАФ проти Інгульця за те, що клуб з Петрово не забезпечив підготовку футбольного поля для проведення матчу. Тоді Інгулець отримав технічну поразку 0:3.
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