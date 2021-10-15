"Я все життя вболівав за Шахтар, тому що мені весь час не подобалися тренери Динамо. Але після того, як Шахтар з нами так вчинив – для мене це команда табу. Шахтар я панічно ненавиджу. Я зроблю все, щоб відібрати у нього очки, коли він до нас приїде.

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Вони почали нас звинувачувати в тому, що ми не увімкнули підігрів поля. Хоча мій директор розмовляв з їхніми представниками, які навпаки просили, щоб ми не вмикали підігрів, щоб на полі не було каші, а просто накрили поле. Інакше їхні бразильці там ноги зламають перед відпусткою. Ми зробили все, що вони просили. А коли вони вже їхали сюди, то заздалегідь знали, що не буде нічого.

Я зателефонував Палкіну, кажу: "Давай, завтра зіграємо на НСК Олімпійський. Я оплачу будь-який стадіон, який скажете". Він відповідає: "Ні, у нас вже бразильці взяли квитки. Технар і все". Ну добре, хай буде технар", – розповів Поворознюк у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, у грудні 2020 року Шахтар подав позов у КДК УАФ проти Інгульця за те, що клуб з Петрово не забезпечив підготовку футбольного поля для проведення матчу. Тоді Інгулець отримав технічну поразку 0:3.

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