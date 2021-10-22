Поки Ліонель Мессі забивав пенальті панєнкою у матчі ЛЧ ПСЖ – РБ Лейпциг, на Туманному Альбіоні вирували свої пристрасті. Веймут та Йовіл Таун у матчі-відповіді кваліфікації Кубка Англії не виявили переможця – 1:1, тому гра перейшла в серію пенальті.

Геніальна панєнка Мессі та незабитий пенальті Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2

Йовіл переміг з рахунком 2:1. Одразу четверо гравців Веймута не забили свої 11-метрові. У гостей невдах було лише двоє, проте один із неточних ударів назбирав чимало переглядів у соцмережах.

Гравець Йовіла хотів виконати панєнку, але зробив це вкрай невдало. У ворота він не влучив, зате відправив м'яч точно у голову стюарду, який проходив за межами поля. У працівника стадіону від удару аж злетіла кепка, проте чоловік не розгубився. Він підняв головний убір і ще й встиг порадіти нереалізованому пенальті суперника.

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