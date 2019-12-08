Пандев неймовірним пострілом із центру поля присоромив голкіпера – відео фантастичного гола

У матчі 15-го туру проти Лечче форвард Дженоа Горан Пандев дальнім ударом відкрив рахунок у матчі. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

На 31-й хвилині матчу проти Лечче нападник генуезького клубу Горан Пандев чудовим ударом відкрив рахунок у поєдинку. 36-річний форвард перехопив м’яч після того, як голкіпер суперника Габріел вибив його з лінії штрафного майданчика.

Зорієнтувавшись і помітивши, що воротар вийшов далеко з воріт, ветеран Дженоа завдав потужного удару і м’яч залетів прямісінько у ворота. Габріел поспішав врятувати свою команду, однак банально не встиг.

Лечче з Шаховим у складі вирвав нічию у Дженоа в матчі з двома вилученнями: 15-й тур Серії А, неділя