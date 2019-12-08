toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЗОРЯ КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Пандев неймовірним пострілом із центру поля присоромив голкіпера – відео фантастичного гола

16:38 723 Читать на русском
Пандев неймовірним пострілом із центру поля присоромив голкіпера – відео фантастичного гола
Горан Пандев / Фото з відкритих джерел

У матчі 15-го туру проти Лечче форвард Дженоа Горан Пандев дальнім ударом відкрив рахунок у матчі. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

60’ Філіппо Фалько
70’ Андреа Табанеллі
 
Горан Пандев 32’
Доменіко Крішіто 45+4’
Кевін Агудело 69’
Горан Пандев 77’
32’ Горан Пандев
45+4’ Доменіко Крішіто
60’ Філіппо Фалько
69’ Кевін Агудело
70’ Андреа Табанеллі
77’ Горан Пандев

На 31-й хвилині матчу проти Лечче нападник генуезького клубу Горан Пандев чудовим ударом відкрив рахунок у поєдинку. 36-річний форвард перехопив м’яч після того, як голкіпер суперника Габріел вибив його з лінії штрафного майданчика.

Зорієнтувавшись і помітивши, що воротар вийшов далеко з воріт, ветеран Дженоа завдав потужного удару і м’яч залетів прямісінько у ворота. Габріел поспішав врятувати свою команду, однак банально не встиг.

Лечче з Шаховим у складі вирвав нічию у Дженоа в матчі з двома вилученнями: 15-й тур Серії А, неділя

blog_ava
Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком
15:56
6892
Теги
Відеоновини Дженоа Дженоа Італія Лечче - Дженоа Горан Пандев Горан Пандев Лечче Лечче
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
44
хв
Вердер
19:00
Падерборн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук