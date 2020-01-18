Пандев анонсував завершення кар'єри – ветеран озвучив два завдання, які хоче виконати у цьому сезоні

Нападник Дженоа та збірної Північної Македонії Горан Пандев повідомив, що планує завершити професіональну кар'єру після закінчення поточного сезону.

"Я думаю, що після закінчення цього сезону я зупинюсь. Але я хочу зупинитися з порятунком Дженоа. Такий клуб не може вилітати в Серію B – фанати на це не заслужили. Попереду чимало матчів, тому надія на порятунок є.

Пандев неймовірним пострілом із центру поля присоромив голкіпера – відео фантастичного гола

Також хочу допомогти своїй національній збірній вийти на Євро-2020. Для мене це стало б чудовим завершенням кар'єри", – цитує Пандева Sky Sport.

Нагадаємо, Дженоа, кольори якої захищає 36-річний форвард, наразі посідає 18 місце у турнірній таблиці Серії А. Збірна Північної Македонії пробиватиметься на Євро-2020 через плей-офф Ліги націй.

Зазначимо, що найбільшим досягненням у кар'єрі Пандева є перемога у Лізі чемпіонів з Інтером у сезоні 2009/10. Також він запам'ятався виступами за Лаціо та Наполі.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду