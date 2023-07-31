"Звичайно, Панатінаїкос – досвідчена команда, в складі якої багато кваліфікованих гравців – ті ж Джурічіч, Єдвай, Бернард, Шпорар. У них дуже потужна атака, яка вміє грати в футбол. Те, що з нами трапилося у першому матчі, то, звичайно, від того, що нам не вистачило того досвіду, який був у Панатінаїкоса. Ми тільки другий рік граємо у єврокубках, а кваліфікація Ліги чемпіонів – то для нас взагалі дебют. І десь ми трохи злякалися, може перенервували. Перший тайм ми провалили і не грали у той футбол, в який ми домовлялися.

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Звичайно, що завтра для здобуття позитивного результату ми повинні вийти агресивними, з великим бажанням. Ми повинні показати усім, що ми – Українці, які знають свою ціль і йдуть до неї", – цитує Кучера прес-служба СК Дніпро-1.

Нагадаємо, матч Панатінаїкос – СК Дніпро-1 відбудеться 1 серпня. Стартовий свисток на стадіоні Апостолос Ніколаїдіс пролунає о 20:30 за київським часом. Віце-чемпіонам України потрібно відігравати відставання після першого матчу, який вони програли з рахунком 1:3.

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