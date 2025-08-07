Панатінаїкос та Шахтар розписали нульову нічию у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Дивіться огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтарю не вдалося здолати грецький Панатінаїкос у виїздному матчі відбору Ліги Європи.

Шахтар розписав нічию з Панатінаїкосом: Різник – герой, Егіналдо травмувався через хвилину після виходу на поле

Справжнім героєм поєдинку став Дмитро Різник, який не дозволив суперникам їхати на гру-відповідь з перевагою в рахунку. Все вирішиться у другому матчі, який відбудеться 14 серпня.