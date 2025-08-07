Шахтар у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025/26 зіграє з грецьким Панатінаїкосом. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині "Футбол 24".

Матч Панатінаїкос – Шахтар відбудеться сьогодні, 7 серпня. Стартовий свисток в Афінах пролунає о 21:00 за київським часом.

Панатінаїкос – Шахтар: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Де дивитися Панатінаїкос – Шахтар? В Україні матч Панатінаїкос – Шахтар у прямому ефірі транслюватиме телеканал УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів, а також Київстар ТБ.

До слова, Шахтар вперше гратиме проти Панатінаїкоса. Раніше в офіційних турнірах "гірники" зустрічалися лише з двома грецькими клубами – ПАОКом та Олімпіакосом. Важливо, що в цих протистояннях українська команда не зазнавала поразок.

Стартові склади:

Шахтар: Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Очеретько, Судаков, Аліссон, Невертон, Кауан Еліас

Запасні: Фесюн, Твардовський, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Егіналду, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Педрінью

Панатінаїкос: Дронговскі, Палмер-Браун, Кир'якопулос, Туба, Чірівелья, Максімовіч, Пельїстрі, Джурічіч, Тете, Свідерскі, Коцірас

Запасні: Ляфон, Коцаріс, Інгасон, Єдвай, Младеновіч, Фікай, Черін, Сіопіс, Брегу, Манчіні, Єремєєфф

