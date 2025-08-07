Перший тайм виявився невдалим

Арда Туран не став нічого вигадувати зі складом. Травмованого Кевіна замінив Невертон – ймовірно, тому що Егіналду провів повний матч у Тернополі, а тому його вирішили приберегти. На вістрі атаки ж вийшов Еліас, який зробив результат з Епіцентром і добре зіграв з Бешикташем. На всіх інших позиціях вийшли звичні прізвища.

Греки не могли розраховувати на допомогу кількох провідних виконавців. Через пошкодження випав провідний центрхав Бакасетас і форвард Йоаннідіс – саме ця парочка організувала гол у ворота Рейнджерс в кваліфікації ЛЧ. Це були серйозні втрати, однак до перерви гострішими виявились саме греки.

Перший небезпечний момент стався після передачі на хід правим флангом і навісу. Рикошетом від Педро Енріке м'яч злетів у небо, а приземлятись він почав прямо у ворота. Різник не спав, перекинувши сферу над поперечкою.

Подальший кутовий завершився замиканням Палмера-Брауна, але воно було неточним. Справді страшний момент афіняни організували на 45-й хвилині з кутового. Марлон вибив м'яч на кут штрафного, де без опіки опинився Пеллістрі – екс-вінгер МЮ одразу ж показав клас, вгативши з лету в ближню дев'ятку. Різник виконав фантастичний сейв.

Шахтар же до перерви огризнувся контратакою. Еліас перехопив м'яч у центрі, витягнув на себе захисника й запустив пас на хід Аліссону. Бразилець хитнув опонента й пробив з правого краю штрафного – Дронговскі врятував Панатінаїкос, хоча й удар пройшов по центру.

Крім того, пригадується контратака, яку між лініями розганяв Марлон, а завершував Невертон. Той вгатив з дальньої дистанції, однак вийшло не дуже сильно. Ось і всі моменти.

Шахтар захопив контроль у другому таймі, але ледь не посипався в кінці. Різник – герой, Егіналду – трагедія

По перерві зміст гри сильно змінився. Панатінаїкос все менше тривожив контратаками й рідше вступав у боротьбу за центральним колом. Показник володіння "гірників" зріс із 54% до 73%, а до середини другого тайму він становив аж 78%. Команда закрила еллінів на їхній третині й прийнялась розтягувати їхній низький блок.

Особливо активним був Невертон, якого раз за разом виводили у перспективні ситуації на фланзі. От тільки Шахтарю постійно чогось бракувало – то на простріл ніхто не піде, то вінгери не можуть обіграти 1-в-1, то удари блокуються захисниками. Активність була, але відправити "Пао" в нокдаун не вдавалося.

Покращення гри було пов'язано з виходом Бондаренка замість Марлона. На 73-й же хвилині Арда Туран освіжив атаку, кинувши у бій Педрінью й Егіналду. Останній вже через хвилину міг відкрити рахунок, отримавши розрізний пас на хід і практично вирвавшись віч-на-віч з голкіпером – втім, Табу наздогнав його й підштовхнув. Нападник зміг пробити, але вже неакцентовано.

І тут же йому довелося покинути поле. Егіналду отримав травму всього через хвилину перебування на полі. Довелося випускати Шведа. І тут Шахтар колихнуло...

На 80-й хвилині забивати мав Свідерскі, який катапультував Матвієнка у боротьбі за аут і вирвався на ударну позицію. Поляк пробив метрів з 14-ти у дальній нижній кут, однак Різник виконав фантастичний сейв!

На 83-й же хвилині Різник дістав потужний лонгшот від свіжого Зарурі, діставши сферу з дальньої "шістки".

Не зумівши реалізувати свої моменти, греки ледь не пропустили в компенсований час. Могла спрацювати трагічна заміна Егіналду. Швед відкрився на лінії штрафного, прийняв пас і видав щільний постріл – Дронговскі парирував перед собою. Невертон намагався замкнути у підкаті в порожні ворота, однак в останню мить його випередив захисник.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Все вирішиться через тиждень.

Панатінаїкос виявився сильнішим за Бешикташ. Шахтар вперше не домінував

У перших п'яти матчах під керівництвом Арди Турана Шахтар виглядав машиною, яку просто неможливо спинити. Це було пов'язано не тільки з тактичними покращеннями, а й зі слабкою грою суперників. У Афінах же "піддавки" завершились – "гірники" зустріли добре навчену команду без провисань у складі, здатну витримувати темп донеччан.

Підопічні Руя Віторії якісно підлаштували свої чесноти під стиль Шахтаря. Без м'яча греки зосереджувались на контролі глибини, демонструючи хорошу готовність до ривків десяток і вінгерів за спини. Захисники діяли злагоджено, правильно ставили корпус і не програвали у швидкості. Розривів у задній лінії практично не виникало.

Як наслідок, у перші 50 хвилин не пригадується жодної вдалої передачі "гірників" на хід у позиційній атаці. Ситуація покращилась по перерві, але суперник все одно тримався гідно.

Греки ж тривалих позиційних атак не будували, чекаючи на контратаки (здебільшого флангові). Тут знову простежується ґрунтовний аналіз Віторії – команда Арди Турана високо підіймає хавбеків, намагаючись перевантажити фінальну третину, що залишає простір позаду. Треба тільки дочекатись втрати м'яча.

Зрештою, Панатінаїкос приділив увагу стандартам, а точніше – зоні підбирання. Донеччани погано контролювали її до Турана й перенесли ці проблеми в нову епоху. Майже всі моменти, які створили елліни в цій зустрічі, пройшли саме після виграшу підбирання перед штрафним. І моментів вони створили більше.

Важливо, що афіняни користувались вразливостями "гірників" так, щоб можна було реалізувати свої сильні якості. Шахтар зустрів дуже грамотний спротив – втім, у глухий кут наша команда не потрапила. Греки зуміли порушити організацію позиційних атак, але вони не рідше помилялись на власній половині. Цьому сприяв і досить агресивний (контр)пресинг.

У грі на зустрічних курсах Шахтар був ефективнішим. Саме з контратаки "гірники" організували всі свої моменти й напівмоменти. Загалом, уся гра в Афінах завелася до спроб спіймати один одного на контратаці – а так матч був рівним. Команда Арди Турана вперше зіграла без шаленого домінування й переваги за моментами.

