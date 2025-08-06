Панатінаїкос прийматиме Шахтар в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26. Де дивитися гру та на якому телеканалі, підкаже "Футбол 24".

Матч Панатінаїкос – Шахтар відбудеться у четвер, 7 серпня. Команди вийдуть на газон Олімпійського стадіону в Афінах. Бельгійський рефері Ерік Ламберхтс дасть стартовий свисток о 21:00 за київським часом.

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Де дивитися Панатінаїкос – Шахтар? В Україні матч транслюватиметься в прямому ефірі на ресурсах UPL.TV. Зокрема, гру можна буде переглянути на Київстар ТБ і подібних ресурсах за наявності відповідної підписки.

До слова, це вперше Шахтар гратиме проти Панатінаїкоса. Раніше в офіційних турнірах "гірники" зустрічалися лише з двома грецькими клубами – ПАОКом та Олімпіакосом. Важливо, що в цих протистояннях українська команда не зазнавала поразок.

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