"Що було в епізоді з Егіналдо? Те, що я бачив зі сторони – неприємний момент. Нічого там хорошого, я думаю, не буде, тому що завжди, коли ти так травмуєшся, це тебе вибиває. Наскільки – ми не знаємо, скоро дізнаємося. Але те, що він нам не допоможе у найближчому матчі, це 100%. Це дуже прикро, тому що ми втрачаємо нашого нападника, який нам дуже допомагає в іграх.

Наскільки складно було зіграти на нуль? Складно, тому що така погода. Я думаю, що команда господарів вже звикла до такої погоди, коли дуже душно. Важко було грати за таких погодних умов. Але, я думаю, що, в принципі, могли зіграти набагато краще в обороні. Десь допустили ті моменти, де Різник врятував нас. Не хочеться, щоб до такого доходило. Хочеться нівелювати ці моменти до того, як Діма робив такі сейви", – наводить слова Бондаря Tribuna.

Нагадаємо, перша гра між Шахтарем та Панатінаїкосом завершилась нічиєю 0:0. Матч-відповідь відбудеться вже через тиждень, 14 серпня.

Шахтар розписав нічию з Панатінаїкосом: Різник – герой, Егіналдо травмувався через хвилину після виходу на поле