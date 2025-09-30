Збірна України U-20 успішно стартувала на молодіжному ЧС-2025, втримавши перемогу над Південною Кореєю U-20. Підопічні Дмитра Михайленка провели надзвичайно потужну стартову 15-хвилинку, забивши два голи – на цьому відрізку були й круті комбінації у чужій третині, і правильне використання 204-сантиметрового Пищура, і хороша гра в середньому блоці з епізодичним пресингом.

В наступні 20 хвилин команда відійшла назад, нічого не створюючи й захищаючи рахунок, однак контргра зникла. А далі увімкнулася Південна Корея – тренерський штаб і всі футболісти відзначили, що підсіли фізично й ментально лишень по перерві, однак проблеми виникли ще до неї. Виносити м'яч із порожніх воріт і радіти рішенню VAR у моменті з падінням корейця у нашому штрафному довелося ще в першому таймі.

До слова, прогноз на матч 2-го туру молодіжного чемпіонату світу-2025 між збірними України U-20 та Панами U-20 передбачає перемогу українців.

У другому ж нас закидали стандартами й забили двічі, але один гол скасували через офсайд. Та і загалом "тигри" додали в мобільності й інтенсивності, тоді як наша команда взагалі не загострювала. Не в останню чергу так сталося через потрійну заміну в роздягальні – а от Дмитро Михайленко тягнув із першими перестановками до 70-х хвилин.

На щастя, все завершилося перемогою. Якщо вдасться набрати хоча б одне очко у наступних двох матчах, то з великою ймовірністю "жовто-сині" вийдуть у 1/8 фіналу. От тільки з такою якістю гри зробити це буде непросто. Особливо з Парагваєм, якому вдалося переграти Панаму із рахунком 3:2 – хоча остання тепер прикута до стінки й буде заряджена виключно на звитягу.

Панамці знайому українському футболу завдяки Едуардо Герреро, однак він з очевидних причин не може виступати на молодіжному чемпіонаті. Також у Чорноморці виступає Анел Райс, однак в активі 19-річного хава лишень 54 хвилини з Юксою. Він приїхав на Мундіаль, відсидівши увесь матч з Парагваєм у запасі.

Хоч трішечки відомих футболістів у складі сьогоднішнього суперника немає. Здебільшого панамці виступають у рідній лізі та в південноамериканських, однак є три представники МЛС – два із Лос-Анджелеса та один з Нью-Йорк Ред Буллз. Щоправда, лишень вінгер Москера виступав за першу команду (і то тільки один матч).

Він є капітаном і другим найдорожчим футболістом у складі молодіжної збірної. Дорожчим є тільки Кевін Волдер (конкурент по позиції) з панамської Пласа Амадор. Також слід відзначити Мартіна Круга з Леванте, якого теж не беруть до першої команди – однак саме він забив гол Парагваю. У тому поєдинку двічі асистував нападник Гіставо Еррера з костариканської Сапрісси.

Збірна України U-20 суттєво переважає Панаму за середньою та сукупною вартістю складу. У нашій заявці є представники дубля Борусії Д, Жирони, АЗ (теж із дубля) та провідних клубів УПЛ – і вони всі на ходу. Той же Пищур із угорського Дьйора теж вже забив класний гол на ЧС-2025 і мав момент для ще одного взяття воріт. Навіть без Степанова та Попова грати є кому.

Питання тільки у фізичній і тактичній підготовці. Проблеми в першому аспекті Дмитро Михайленко списав на акліматизацію – мовляв, корейці перебувають у Чилі вже понад 20 днів, що вдвічі більше за наш термін. Втім, якщо проводити заміни настільки ж невчасно, як у першому турі, то сил в останніх 30-хвилинках не буде ніколи. Цей аспект тренерський штаб має обдумати.

Навряд чи за кілька днів вдасться щось зробити зі стандартами біля власних воріт, тож слід готуватись до валідолу. В цілому ж команда захищається непогано – у кожного футболіста можна було знайти момент, де він зіграв неідеально, але в цілому корейці створювали з гри небагато. Український середній / низький блок зарекомендував себе непогано, хоч і без вау-ефекту.

Цікаво, чи проведе тренерський штаб ротацію. На Чемпіонаті світу розподіл навантаження дуже важливий – а особливо в умовах чилійського середньогір'я. Можливо, на лівому фланзі оборони стартує Катрич, який має досвід УПЛ, адже у Вернаттуса були невеличкі проблеми в попередньому турі. Ващенко цілком може освіжити опорну зону, ну а на вістрі атаки завжди готовий вийти Пономаренко – хоча Пищур в такій формі, що не хотілось би його чіпати.

Слід готуватись до вкрай непростого поєдинку, але бажано взяти максимум очок з Панамою. Зустріч з Парагваєм цілком може завершитись невдачею, адже там дуже сильна заявка – з футболістами за 4 млн євро та з представниками АПЛ. Не хотілось би рахувати очки перед останнім туром і молитись на вигідний розклад в паралельних матчах.

Орієнтовний склад на матч Панама U-20 – Україна U-20

Україна U-20: Крипивцов – Гусєв, Мельниченко, Киричок, Катрич – Ващенко, Караман – Синчук, Кревсун, Шах – Пищур

Прогноз "Футбол 24" – перемога України з різницею в один гол

Ризикнемо повірити в успішний для підопічних Дмитра Михайленка результат. Збірна Панами U-20 відверто не вражає у 2025 році. Команда провела шість товариських матчів, програвши чотири з них – кривдниками стали Конго, Франція, Саудівська Аравія та Колумбія. Із останньою також була нічия, а збірну Малі вдалося перемогти.

Щоправда, у кожному з цих поєдинків панамці поступалися лишень із різницею в один м'яч, пропускаючи не більше двох і забиваючи у п'яти з шести випадків. Словом, Україні U-20 доведеться серйозно попрацювати, аби зламати опір панамців – але тенденції говорять, що це реально. Панамі бракує класу й досвіду, щоб регулярно відбирати очки в рівних або важчих суперників.

