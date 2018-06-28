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Панама – Туніс: панамці ведуть після першого тайму, забивши свій другий гол на ЧС-2018

21:49 120 Читать на русском
Панама – Туніс: панамці ведуть після першого тайму, забивши свій другий гол на ЧС-2018
Панама – Туніс: панамці забили свій другий гол на ЧС-2018 та ведуть після першого тайму

Перший тайм матчу між збірними Панами та Тунісу завершився за несподіваного лідерства панамців.

Обидві команди не мали жодного шансу на вихід з групи, однак Туніс вважався фаворитом зустрічі – в нього і гравці більш імениті, і нерви грандам ця збірна помотала. "Карфагенські орли" підтвердили свій статус, контролюючи м'яч більшу частину першого тайму. Так, вже на його середину африканці переважали за кількістю передач у два рази. Моменти також були, але в основному на старті – Бен-Юссеф на 7-й хвилині намагався замкнути простріли Сліті з лівого флангу п'ятою, а на 19-й після навісу Хазрі м'яч ледь не влетів у ворота після удару з кількох метрів.

Панама – Туніс – відео гола

Тим не менш, середина першого тайма вражала своєю нудністю та беззмістовністю. Дивовижно, але в цій мутній воді Панама знайшла свою рибку: на 32-й хвилині Сассі сфолив у центрі, а панамці розіграли штрафний. Після цього Торрес пробив кілька разів, однак його удари заблокували – а от удар Родрігеса ні. Рикошетом від спини слабенький постріл влетів у ворота – 1:0! Туніс до кінця першого тайму так і не відігрався.

Панама – Туніс: текстова онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

ЧС-2018, група Н, 3-й тур

Панама – Туніс – 1:0

Гол: Мер'я, 33 (автогол)

ЧС 20183 тур

Панама - Туніс: Четвер 28 червня 2018

Панама

live 63'
1 : 1
Туніс
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ЧС 2018 Туніс Туніс Панама - Туніс Панама Панама
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