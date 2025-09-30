Збірна України U-20 зустрінеться з однолітками з Панами в матчі чемпіонату світу в Чилі. Стартовий склад та онлайн-трансляція матчу – на "Футбол 24".

Сьогодні, 30 вересня, юнацька збірна України U-20 проведе матч проти Панами в рамках чемпіонату світу в Чилі. Початок поєдинку о 23:00 за київським часом.

Маркевич дав пораду гравцям збірної України U-20 перед матчем з Панамою: "Хлопці мають зрозуміти одну річ"

Де дивитись Панама U-20 – Україна U-20? Слідкувати за грою наживо можна на Суспільне Спорт.

Після першого туру в групі B з трьома очками лідирують Парагвай та Україна. Перші перемогли Панаму з рахунком 3:2, а українці здолали Південну Корею 2:1. Нагадаємо, що до плей-оф виходять по дві найкращі збірні з кожної групи, а також чотири із шести команд, які посіли треті місця.

Склад на матч проти Панами зазнав однієї зміни: Деркач вийде у стартовому складі замість Шаха.

Стартовий склад України U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Вернаттус, Синчук, Будко, Кревсун, Деркач, Караман, Пищур.

Панама U-20 – Україна U-20: анонс матчу ЧС-2025