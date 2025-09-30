Панама – Україна: склад та безкоштовна онлайн-трансляція матчу збірної U-20 на ЧС-2025 – Михайленко зробив одну зміну
Збірна України U-20 зустрінеться з однолітками з Панами в матчі чемпіонату світу в Чилі. Стартовий склад та онлайн-трансляція матчу – на "Футбол 24".
Сьогодні, 30 вересня, юнацька збірна України U-20 проведе матч проти Панами в рамках чемпіонату світу в Чилі. Початок поєдинку о 23:00 за київським часом.
Маркевич дав пораду гравцям збірної України U-20 перед матчем з Панамою: "Хлопці мають зрозуміти одну річ"
Де дивитись Панама U-20 – Україна U-20? Слідкувати за грою наживо можна на Суспільне Спорт.
Після першого туру в групі B з трьома очками лідирують Парагвай та Україна. Перші перемогли Панаму з рахунком 3:2, а українці здолали Південну Корею 2:1. Нагадаємо, що до плей-оф виходять по дві найкращі збірні з кожної групи, а також чотири із шести команд, які посіли треті місця.
Склад на матч проти Панами зазнав однієї зміни: Деркач вийде у стартовому складі замість Шаха.
Стартовий склад України U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Вернаттус, Синчук, Будко, Кревсун, Деркач, Караман, Пищур.