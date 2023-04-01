"Усі так добре грають. Легко повернутися на поле. Найголовніше, що всі, хто був, показали гарний футбол. Знаєте, я хочу забивати в кожній грі. Але іноді це не виходить. Я більше радий трьом очкам, ніж голам. Вітаю команду.

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Зіні [Олександр Зінченко] пожартував зі мною вчора, тому що ми тренували пенальті, і я просто виконав це, як завжди, зупинившись перед ударом. Він сказав: "У грі ви ніколи не пробиваєте так", тож я показав йому ролики. Я був спокійний і пам'ятав його слова також.

Щоб змагатися з сильним суперником і командою, яка забиває багато голів, ми дивимось на це. Ми говорили перед грою не дивитися на різницю м'ячів і зосередитися на очках. Але іноді потрібно намагатися забивати все більше і більше оскільки це може мати значення в кінці сезону", – розповів після матчу форвард.

Нагадаємо, що в матчі проти Лідса Габріел Жезус забив перший гол за Арсенал після того, як відновився від травми, яку він отримав в листопаді на ЧС-2022.

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