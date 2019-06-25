Памела Андерсон звинуватила Рамі у зраді та покинула чемпіона світу

Захисник збірної Франції Аділь Рамі не зміг зберегти стосунки із секс-символом 90-х.

51-річна американська акторка і модель Памела Андерсон офіційно оголосила про розрив стосунків із гравцем Марселя Аділем Рамі.

"Ти хоч раз її в губи цілував?" – Зінченко знову став жертвою тролінгу після чергового фото з Владою Седан

"Складно з цим змиритися. Більше двох років мого життя виявилися брехнею. Мене обманювали, змушували вірити, що у нас "велике кохання".

Я була шокована, коли дізналася, що він живе подвійним життям. Він жартував над одноклубниками, у яких були таємні від дружин квартири, він називав їх монстрами.

Але це ще гірше. Він брехав усім. Як можливо керувати серцями і розумом відразу двох жінок? Я впевнена, що були й інші. Він монстр. Як я могла допомогти багатьом людям і виявилася нездатна допомогти собі", – написала Андерсон в Інстаграмі.

Твіттеріада. Зінченко заразив вірусом партнерів по збірній, сексуальна фея звела з розуму лідера Аякса – відмовив Барсі