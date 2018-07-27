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Палотта – про трансфер Аліссона: Якщо ти можеш підписати трьох гравців, продавши одного голкіпера, то вибір очевидний

12:13 367 Читать на русском
Палотта – про трансфер Аліссона: Якщо ти можеш підписати трьох гравців, продавши одного голкіпера, то вибір очевидний
Аліссон / фото: ФК Ліверпуль

Президент Роми Джеймс Паллотта прокоментував рішення клубу продати голкіпера Аліссона в Ліверпуль.

"Що стосується ситуації з Аліссоном, то давайте серйозно. Він чудовий голкіпер. Ми з ним поспілкувалися, коли він йшов, я побажав йому удачі і побільше сухих матчів, за винятком 5-6 пропущених м'ячів, коли вони знову зустрінуться з нами. Він сказав, що не може собі цього дозволити, але ми можемо повернутися до цієї теми!

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Так, 70 мільйонів – це багато. Я вважаю, що ми підписали дуже сильного воротаря в особі Робіна Ольсена. Я думаю, він дуже недооцінений.

Якщо ти можеш підписати трьох дійсно сильних гравців, продавши одного сильного голкіпера, то для футбольних людей на моїй посаді вибір очевидний", – цитує Паллотту Football Italia.

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