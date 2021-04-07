"Палмейрас завжди поважав органи охорони здоров'я та державної влади і гуманно ставився до пандемії, приділяючи першочергову увагу здоров'ю своїх співробітників. З цією метою клуб слідував суворим протоколам безпеки, і під час одного з тестів на COVID-19 минулого результат Луїс Адріано виявився позитивним.

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Його ізолювали і дали вказівку залишатися вдома, але він не дотримався протоколу. У зв'язку з цим Палмейрас застосує адміністративні дії до Адріано у вигляді суттєвого пожертвування на користь тих, хто цього найбільше потребує", – йдеться у твіттері Палмейраса.

Нагадаємо, попри позитивний тест на COVID-19 Адріано знехтував самоізоляцією та поїхав забрати свою маму із супермаркету, примудрившись збити велосипедиста на парковці.

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