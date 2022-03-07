Нападник Шахтаря Педро Фернандо близький до переходу в Палмейрас, повідомляє Torcedores.

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"Помаранчево-чорні" не проти відпустити 23-річного гравця у бразильську Серію А, однак є одне "але": донеччани готові віддати Фернандо в оренду на три місяці, в той час як "зелено-білі" вимагають, аби угода була підписана як мінімум до кінця року.

У Палмейрасі розраховують, що зможуть переконати Шахтар пристати на їхгі умови готовністю взяти на себе 100% зарплати гравця. До слова, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Фернандо з боку Аталанти, яка готова витратити на трансфер 5 млн євро.

Нагадаємо, контакт бразильця з українським клубом чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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