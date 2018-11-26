Палмейрас вдесяте став чемпіоном Бразилії

Палмейрас із Сан-Паулу за тур до завершення першості Бразилії-2018 гарантував собі чемпіонський титул завдяки виїзній перемозі над Васку да Гама (1:0).

"Поросята" здобули мінімальну перемогу. Єдиний м'яч у зустрічі на 72-й хвилині провів форвард Дейверсон.

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Після 37-ми турів Палмейрас набрав 77 очок і на п'ять пунктів випереджає Фламенго, який іде другим. Отже, вболівальники вже можуть святкувати чемпіонство.

Цей титул є десятим для Палмейраса в історії бразильських чемпіонатів. Відзначимо, що очолює команду титулований Луїс Феліпе Сколарі.